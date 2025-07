Stevige uithaal: hij is bij de beste jonge centrale verdedigers van Europa ... en blijft nu langer bij Belgisch profteam

Cercle Brugge heeft een groot doel volgend seizoen en dat is hoger eindigen dan in het voorbije seizoen. Problemen onderin vermijden en als het kan ook nog eens met goed voetbal. Ze hebben alvast een interessante zaak gedaan.

Emmanuel Kakou (20) en Cercle Brugge gaan langer met elkaar door. Dat heeft De Vereniging laten weten op haar webstek. De Ivoriaanse verdediger verlengde zijn contract tot 2027, met optie op een extra jaartje.

"Na een geslaagde proefperiode bij Jong Cercle maakte Emmanuel in de zomer van 2024 definitief de overstap van de Ivoriaanse voetbalschool Reference Foot Academie", aldus Cercle Brugge.

"Bij Jong Cercle kende de polyvalente verdediger een sterke ontwikkeling, waardoor hij in de voorbereiding op het seizoen 2024-2025 vast bij de A-kern aansloot."

"De Ivoriaan speelde afgelopen campagne uiteindelijk 20 wedstrijden voor de groen-zwarte hoofdmacht. Zijn eerste doelpunt maakte Emmanuel op het veld van Union." Hij zal vanaf volgend seizoen met nummer vijf spelen.

Groeibriljant

Volgens het CIES is hij een van de absolute groeibriljanten van het Europees voetbal. En dus zijn ze bij Cercle in de wolken dat hij langer blijft. "Als centrale verdediger sluit zijn proactieve speelstijl, verdedigende agressiviteit en intensiteit op het veld helemaal aan op onze manier van spelen."

"We geloven sterk in zijn potentieel en kijken ernaar uit om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling bij de Vereniging", aldus Technisch Directeur Luciano Murchio.