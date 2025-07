Ex-speler Real Madrid wordt coach bij verrassende Belgische club

KRC Harelbeke heeft een nieuwe coach. Kevin Franck heeft er getekend en zo heeft de 43-jarige Belg een nieuwe job gevonden. Franck is toch wel een grote naam te noemen in het voetbalwereldje.

Als speler was Kevin Franck onder meer actief voor Aalst, Dender, Oudenaarde, Mallorca en ... Real Madrid. De in Aalst geboren Oost-Vlaming was daar actief voor Real Madrid Castilla in de Segunda Division B.

Wie is Kevin Franck?

In 2020 stopte hij bij Mere zijn carrière als voetballer, nu heeft het jeugdproduct van KAA Gent een nieuwe job te strikken. Hij wordt coach van KRC Harelbeke in de Tweede Amateurliga A.

Vorig jaar werd het team vierde in die klasse, in de eindronde kon het promotie niet afdwingen richting de Eerste Amateurliga. Dat willen ze in het nieuwe seizoen wel gaan proberen te doen met Franck.

Welke namen werden genoemd bij Harelbeke?

Onder meer Yves Vanderhaeghe, Lorenzo Staelens, Frederik D’Hollander en Steve De Ridder passeerden de revue als mogelijke namen om de nieuwe coach te worden, maar uiteindelijk viel de keuze op de 43-jarige coach met een verleden in Madrid.

“Kevin Franck beantwoordt helemaal aan het profiel dat we voor ogen hadden. We hebben overal informatie ingewonnen en deden check en dubbelcheck. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan", is bestuurslid Tomas Peirsegaele van Harelbeke duidelijk in Het Nieuwsblad.