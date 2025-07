KV Oostende betaalde destijds vijf miljoen euro voor hem, nu trekt RWDM-spits naar Duitsland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mickaël Biron gaat ons land verlaten. De spits uit Martinique, die in 2021 door het toenmalige KV Oostende-bestuur voor de nodige miljoenen werd binnengehaald, trekt naar de Duitse tweede klasse.

Het was van in het begin een transfer die de nodige wenkbrauwen deed fronsen. Mickaël Biron trok in de zomer van 2021 voor vijf miljoen euro van het Franse Nancy naar KV Oostende. Als klap op de vuurpijl speelde de recordaankoop geen enkele officiële wedstrijd voor de West-Vlamingen.

Na zijn uitleenbeurt aan Nancy, dat ook in de portefeuille van de toenmalige eigenaars van Oostende zat, werd Biron meteen verkocht aan RWDM. Oostende incasseerde nog wel 2,5 miljoen euro, maar maakte dus ook 2,5 miljoen euro verlies op een speler die nooit het shirt van de club droeg.

Bij RWDM lag Biron drie seizoenen onder contract. Tijdens het afgelopen seizoen werd hij een half jaar uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven, maar dat was geen succes. Tijdens de wintermercato werd die huurdeal stopgezet.

Biron trekt nu naar Duitsland. Hij kiest voor een avontuur bij tweedeklasser 1. FC Nürnberg. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. De ex-ploeg van Timmy Simons eindigde het afgelopen seizoen op de tiende plaats in de tweede Bundesliga.

En zo komt er een eind aan het vreemde avontuur van Mickaël Biron in ons land. Bij RWDM kende hij nog de nodige succesen met 29 doelpunten in 66 wedstrijden. Maar hij zal toch vooral herinnerd worden door de vreemde constructie waarmee het ter zielen gegane KVO hem destijds binnenhaalde.