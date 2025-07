Boli Bolingoli positief na derde oefenzege Standard: "De nieuwkomers? Dat is familie na een paar dagen."

Boli Bolingoli is verheugd over de hernieuwde belangstelling rond Standard sinds de komst van Marc Wilmots. De nieuwkomers passen zich snel aan en de voorbereiding verloopt positief, met als resultaat een derde opeenvolgende oefenzege.

Derde opeenvolgende overwinning voor Standard in een vriendschappelijke wedstrijd op woensdag. Franse derdeklasser Boulogne werd met 0-1 verslagen. Als aanvoerder tijdens de eerste helft, was Boli Bolingoli terughoudend enthousiast over dit nieuwe succes bij onze microfoon. "Het winnen van deze eerste drie wedstrijden geeft een goed gevoel in de groep, en ik hoop dat we zo zullen doorgaan."

Een positief gevoel dat ook de mentaliteit van de groep weerspiegelt, terwijl ze zich voorbereiden tijdens de zomer. Gedreven door het verlangen om weer helemaal fit te zijn, benadrukt de 30-jarige verdediger het belang van consistentie, zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Het dragen van de aanvoerdersband is leuk, maar niet het belangrijkste voor mij

"Het dragen van de aanvoerdersband is leuk. Het maakt deel uit van de ervaring, maar het is niet het belangrijkste voor mij. Belangrijk is om een goede voorbereiding te hebben en een goed seizoen te draaien. Na enkele jaren met blessures hoop ik goed te kunnen starten, goed te eindigen en fit te blijven. Het is essentieel voor mij om fit te blijven, en collectief moeten we mikken op iets groots."

Rednic is kalmer, maar niet minder veeleisend dan Ivan Leko

Deze nieuwe drive vertaalt zich ook in het spel. Met Mircea Rednic aan het roer hebben de Rouches duidelijk een andere koers genomen: geen extreme terughoudendheid meer, maar een wens om het spel op te bouwen van achteruit. Een ambitie die nog in de kinderschoenen staat, gezien de fysiek zware stage.

"Het is belangrijk om niet te veel doelpunten tegen te krijgen, en we werken goed aanvallend onder Mircea Rednic. Een goede verdediging behouden is essentieel, en even belangrijk zal het zijn om doelpunten te maken als we willen meedoen aan de top. De coach wil van achteruit opbouwen en de middenvelders gebruiken. Aanvallend is er vrijheid, en ook de backs kunnen ondersteuning bieden. Vorig jaar was het meer verdedigend. Dit seizoen moeten we een balans vinden om meer doelpunten te maken. Dat zie je ook in het aantrekken van spelers."

Deze filosofieverandering gaat gepaard met een ander type management. Terwijl Ivan Leko elke minuut staand aan de zijlijn leefde, hanteert Rednic een gematigdere houding, zonder minder te eisen van zijn spelersgroep.

"Elke voorbereiding is intens, dus ik zie geen groot verschil. Fysiek is het hetzelfde, maar we spelen aanvallender met de bal en tactisch proberen we te verbeteren. Leko is Leko, maar Rednic is rustiger en probeert een andere aanpak te brengen. Elke coach heeft zijn verschillen," legt Bolingoli uit.

Altijd onder het toeziend oog van Marc Wilmots

Sinds het begin van de voorbereiding volgt Marc Wilmots de trainingen en wedstrijden van dichtbij. De nieuwe technisch directeur toont een sterke aanwezigheid in de groep en durft zijn mening te uiten, terwijl hij de keuzes van de staf respecteert.

"De aanwezigheid van Marc Wilmots heeft een grote impact op de club. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde kant op gaat, met dezelfde visie. Hij heeft de zijne gebracht, en iedereen volgt. Er is een nieuw elan te voelen, en ik hoop dat Standard zijn niveau zal hervinden in de komende jaren."

In onze groep zijn de nieuwkomers al familie na een paar dagen

De wedstrijd tegen Boulogne gaf ook de gelegenheid om twee nieuwe aanwinsten voor het eerst in actie te zien: Josué Homawoo en Rafiki Saïd. Over het algemeen lijken de nieuwkomers hun plek te hebben gevonden.

"De nieuwe spelers zijn heel goed geïntegreerd. In onze groep is het altijd gemakkelijk voor de nieuwkomers, ze zijn al familie na een paar dagen. Ze brengen een goede mix van ervaring en jeugd met kwaliteit."

Het gebruikelijke ontgroeningsritueel

Er heerst een goede sfeer in de kleedkamer, en Boli Bolingoli kijkt reikhalzend uit naar het traditionele ontgroeningsritueel van de negen zomerse nieuwkomers, dat nog niet heeft plaatsgevonden. "Het is grappig om de jongeren te zien, soms zoek ik ze een beetje, dat deden ze ook met mij vroeger. We hebben een heel toffe ploeg, iedereen is respectvol, en dat is het belangrijkste."

"Het ontgroeningsritueel? Natuurlijk, alle nieuwkomers moeten zingen. Het zal grappig zijn om ze te zien. Misschien vanavond of tijdens de laatste avond. We plagen ze al een beetje zodat ze zich voorbereiden met een beetje dans of iets dergelijks," besloot een zoals gewoonlijk goedlachse Bolingoli.