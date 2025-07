Staat dure KV Mechelen-aankoop na moeilijk seizoen nu dan voor grote doorbraak? "Dan kun je hem niet stoppen"

KV Mechelen hoopt bij de start van een nieuw seizoen dat de dure aankoop van vorig seizoen nu helemaal doorbreekt. Het geloof in het kunnen van Petter Nosa Dahl is nog altijd aanwezig.

KV Mechelen legde in juli 2024 een bedrag van 1,2 miljoen euro op tafel voor Dahl bij FK Bodø/Glimt. Een naar Mechelse normen behoorlijk hoog transferbedrag. Dahl bewees zijn potentieel al snel met een klasseflits tegen Club Brugge: hij dribbelde Vanaken voorbij en leverde een assist af. Daarna bleek Dahl het fysiek echter moeilijk te hebben en zocht hij naar zijn plek in het systeem.

Niet getreurd: een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Zo vond Dahl in het vriendschappelijk treffen tegen La Louvière al de weg naar doel. Fred Vanderbiest hoopt natuurlijk dat dit hem enig vertrouwen zal geven en ziet nog andere redenen om in Dahl te geloven. "Hij is fysiek beter dan vorig jaar. Hij heeft goed zijn best gedaan tijdens het tussenseizoen."

Betere testen voor KVM-winger

De trainer kan ook de vergelijking maken met de allereerste dagen van Dahl in Mechelse loondienst. "Zijn testen zijn beter dan bij zijn aankomst, terwijl hij toen midden in de Noorse competitie zat." Nu heeft hij dat competitieritme uiteraard nog niet en toch zijn die betere cijfers er. "Hij boekt vooruitgang. Het is een jongen met veel kwaliteit."

Vanderbiest weet waar de progressiemarge ligt: na zijn eerste actie nog efficiënter worden en het overzicht behouden. "Als hij inspeelt en vertrekt, dan kun je hem niet stoppen", looft Vanderbiest de snelheid van Dahl. Het komt er dus op aan om dat wapen nog op een betere manier te gebruiken. "Dan gaan we aan hem een goeie speler hebben."

Dahl nog altijd een jong talent

Ze hebben in Mechelen nu ook al een volledig jaar met hem kunnen werken. Ze weten dus in principe dus beter hoe het maximale uit hem te halen. Dit seizoen zal er bij KV mogelijk meer gelegenheid zijn voor een winger om zich te onderscheiden. "Hij is nog jong ook, hé", verwijst Vanderbiest naar de 21-jarige leeftijd van de speler.