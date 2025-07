Miljoenenaankoop valt op in oefenzege van KAA Gent, ook nieuwe spits treft raak

KAA Gent is op dit moment in volle voorbereiding op het komende seizoen. Dat doen ze in het Nederlandse Horst, waar de oefenstage van de Buffalo's plaatsvindt. Op woensdag speelden ze hun eerste van twee vriendschappelijke wedstrijden.

Onder nieuwe coach Ivan Leko werkt KAA Gent dit jaar zijn oefenstage af in het Nederlandse Horst. Daar spelen de Buffalo's ook twee oefenwedstrijden, waarvan de eerste op woensdag werd afgewerkt tegen Preussen Münster, een laagvlieger uit de Duitse tweede klasse. Er waren wel de nodige afwezigen. Zo speelde Archie Brown niet mee. De linksachter mag en wil weg, met het Italiaanse AC Milan als één van de geïnteresseerden. Ook Daisuke Yokota, die in de belangstelling van Bundesliga-club Sankt Pauli staat, en de geblesseerde Omri Gandelman speelden niet mee. Gent kwam al vroeg op achterstand tegen de Duitsers. Vooral Araujo en Kotto maakten geen al te beste beurt, dat schrijft Het Nieuwsblad. Wie wel in positieve zin opviel, was Hélio Varela. Vorige zomer werd hij nog binnengehaald voor drie miljoen euro, maar hij lijkt nu pas echt klaar voor het grote werk. Met een doelpunt en een assist zorgde hij er mee voor dat de 1-2 achterstand halfweg werd omgezet in een 3-2 overwinning. Met een strakke vrije trap bood hij Gambor de gelijkmaker aan en enkele minuten voor tijd schoot hij Gent naar de zege. In de eerste helft had nieuwe spits Kanga al gescoord voor de Oost-Vlamingen. Hij is voorlopig de enige nieuw aangetrokken speler bij Gent. Er wordt dus nog wel wat transferactiviteit verwacht bij de Buffalo's die later deze week nog een tweede oefenwedstrijd zullen afwerken.