Genkie haalt positieve uit zware tegenslag: "Ik moet sterker in mijn hoofd worden"

Bij KRC Genk laten ze hun langdurig geblesseerden niet thuis. Danny Vukovic en Bryan Heynen delen op stage in Benidorm een kamer. Belangrijk voor trainer Hannes Wolf dat ze erbij zijn, want hij wil heel zijn groep kneden naar volgend seizoen toe.

Heynen heeft een zware knieoperatie achter de rug en moest aanvankelijk zelfs vijf weken platte rust nemen. "Ik ben zo blij dat ik nu weer mobiel ben en deel uitmaak van de groep. Dan is het zelfs plezierig als ze grapjes over me maken. Zoals over mijn rit in de rolstoel op Zaventem", zegt hij in HBvL.

"De trainer zette de toon: Wat doe jij in die rolstoel? We zagen jouw wandeling op krukken als eerste training, lachte hij. Hannes Wolf wilde graag dat ik meekwam naar Benidorm, hij staat er ook op dat ik erbij ben tijdens de groepsgesprekken. Ik moet mee zijn in onze manier van spelen, daarom kom ik ook zo veel mogelijk naar trainingen kijken."

In Benidorm werkt Heynen zijn eigen programma af. "Ik kan me geen betere manier indenken om te revalideren. Het weer is heerlijk, het hotel voortreffelijk. Ik heb hier alles en iedereen ter beschikking: van een osteopaat, over kinesisten tot een high performance coach en zelfs mental coach Stijn Quanten. Hij benadrukt dat een voetballer niet alleen zijn lichaam moet trainen. Ik moet deze periode gebruiken om sterker te worden in mijn hoofd, ook daar kan ik nog veel progressie boeken."