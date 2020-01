🎥 Loris Karius slaat weer toe: ex-rivaal van Mignolet gaat opnieuw in de fout

Karius heeft opnieuw van zich laten horen. De keeper van Liverpool wordt nog steeds uitgeleend aan Besiktas, maar in een vriendschappelijke wedstrijd maakte hij weer een blunder.

Loris Karius staat niet meer in de schijnwerpers zoals bij Liverpool, waar hij zichzelf in een gecompliceerde situatie bracht na het maken van een aantal fouten - waaronder natuurlijk een aantal in de Champions League finale, die de Reds de overwinning kostte. Toch is de Duitse bewaarder nog niet helemaal van zijn oude demonen verlost. De Duitse doelman liet de bal door zijn handen glijden bij een vriendschappelijke match.

Loris Karius' time at Besiktas is not going so well... pic.twitter.com/V7OHww266G — Sport Social (@TheSportSocial) January 10, 2020

Loris Karius wordt uitgeleend aan Besiktas, maar daar zal hij niet blijven: de aankoopsom, die door Liverpool is vastgesteld op 8 miljoen euro, zou te hoog zijn.