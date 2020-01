Lineker begrijpt niet waarom Kompany in België wordt uitgefloten en haalt loftrompet boven: "Het verschil tussen heel goed en groots"

In Engeland werd Vincent Kompany aanbeden door de fans van Manchester City en alom gerespecteerd. In België is de relatie met het publiek toch anders te noemen.

Gary Lineker kan maar moeilijk begrijpen dat er in ons land fluitconcerten aan Vincent Kompany zijn gericht. Of erger, scheldpartijen. "In Engeland is er een gigantisch respect voor hem. Ik heb nooit ­iemand een slecht woord over hem ­horen zeggen. Dat is wellicht het grootste compliment dat je als speler kan krijgen", aldus Lineker bij Het Laatste Nieuws.

Zelfs bij Manchester United, de grote stadrivaal zag Lineker respect. "Ik ben er zeker van dat ze hem niet graag zien bij Man ­United, maar ze respecteren hem er wel." Tot slot haalde Lineker nog de loftrompet voor onze landgenoot boven.

Big game player

"Hij was een 'big game player', iemand die met de druk om kon. Dat is het verschil tussen heel goed zijn en groots. Kompany is een van de beste verdedigers die de Premier League ooit heeft gekend. Bovendien kwam scoorde hij iconische goals op belangrijke momenten", besloot hij.