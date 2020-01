Henry is op zijn hoede voor Union: "Zeer solide op die plaats"

Thomas Henry trekt met OH Leuven naar het Dudenpark voor een belangrijk duel in en tegen Union SG.

Thomas Henry (25) scoorde dit seizoen al tien keer en is dus een van de belangrijkste goalgetters in 1B momenteel. Maar tegen Union verwacht hij een lastige wedstrijd.

"Het defensief duo van Union is zeer solide en ze zijn ook zeer complementair met elkaar, al zijn de twee van Virton misschien de moeilijkste", aldus Henry in gesprek met onze redactie.

"Het niveau van de Jupiler Pro League is erg hoog, dat had ik zeker niet verwacht. Mijn favoriete competitie? De Premier League blijft de beste van de wereld. En Thierry Henry is nog steeds de beste spits ter wereld ooit voor mij ... we hebben dan ook dezelfde naam", aldus een lachende Thomas Henry.