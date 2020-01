'Standard wil af van overbodige aanvaller en biedt hem aan bij Franse eersteklasser Nîmes'

Een hele tijd geleden stuurde Michel Preud'homme de Portugese aanvaller Orlando Sa naar de B-kern. Hoewel topschutter Renaud Emond intussen vertrok naar het Franse FC Nantes hoeft hij niet te rekenen op een nieuwe kans.

Volgens Foot Mercato werd Orlando Sa intussen aangeboden bij het Franse Olympique Nîmes. Daar zouden ze weinig interesse tonen in de 31-jarige Portugees. Zij willen liever Benjamin Tetteh zien komen, een ex-spits van Standard die momenteel uitkomt voor Sparta Praag.

Standard wil zo snel mogelijk af van Orlando Sa en dan vooral zijn loon. De centrumspits speelde eerder ook nog bij onder meer FC Porto, Braga, Fulham en Legia Warschau. Hij maakte in de zomer van 2016 de overstap naar Standard en groeide in zijn eerste periode uit tot één van de beste spitsen uit de Jupiler Pro League. Na 45 wedstrijden en 24 doelpunten vertrok hij naar China om enkele maanden later terug te keren naar Luik. De goede vorm en doelpuntenproductie had hij wel in het Verre Oosten achtergelaten.