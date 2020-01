🎥 Bekijk de eerste goal van Ibracadabra bij Milan en de flater van Ospina die Napoli punten kostte

In de Serie A staan zaterdag drie wedstrijden op het programma in de Serie A. In de namiddag ging Milan winnen op het veld van Cagliari en later op de dag pakte ploeg in vorm Lazio de scalp van Napoli. Over Inter - Atalanta straks meer.

Maandag moest Zlatan Ibrahimovic nog genoegen nemen met een plaats op de bank bij AC Milan, maar zaterdag stond de 38-jarige spits wel aan de aftrap. Hij bedankte coach Pioli voor het vertrouwen en legde de 0-2 eindstand vast in de 64e minuut. Leão scoorde de 0-1, bij Cagliari speelde aanvoerder Nainggolan 90 minuten. #IZBACK | Zlatan scoort zijn eerste goal sinds zijn comeback!

🦁🔥#CagliariMilan pic.twitter.com/ceXk66WgaV — Eleven Sports (NL) (@ ElevenSportsBEn ) January 11, 2020 Later op de dag moest Napoli de machine van Lazio proberen af te stoppen. Zonder Mertens, zonder succes, maar met medewerking van doelman Ospina. Bij een terugspeelbal ging de goalie gruwelijk de mist in en Ciro Immobile nam het geschenk aan. Het was alweer zijn 20e goal van het seizoen. De Romeinen blijven zo in het spoor van leiders Inter en Juventus. Dries Mertens was geblesseerd en speelde niet. Ospina'nin hatası İmmobile'nin affetmeyeşi çok ama çok önemli bir 3 puanın hanemize yazılışı. pic.twitter.com/Pdtopy1JnA — Stoper Sokrat # Simoneİnzaghi (@ stopersokrat ) January 11, 2020 Inter - Atalanta Straks, omstreeks 22u30, meer over deze partij.

