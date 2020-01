Virton-coach: "We hebben Lokeren een serieuze dienst bewezen"

Virton verloor zondag met 1-2 van Lokeren. Virton-coach Christian Bracconi had er achteraf flink de pest in.

Virton kon in de tweede periode naast Beerschot komen, maar liet die kans dus liggen. Les Verts de Gaume botsten op een efficiënt Lokeren.

Dino Toppmöller werd begin december opgevolgd door Christian Bracconi bij Virton. Hij kreeg zondag een zure nederlaag te slikken.

“Deed het vooruitzicht om op kop te komen in de tweede periode mijn jongens twijfelen?” vroeg de Franse coach zich achteraf luidop af. “Ik weet het niet. “Maar we hadden gewoon veel beter moeten doen in de eerste helft.”

“We hebben Lokeren fameuze cadeaus uitgedeeld. Bij beide tegendoelpunten gingen we in de fout. Op dit niveau betaal je zoiets cash.”

Met de dubbele achterstand op het bord knokte Virton wel terug. Maar verder dan 1-2 kwam het uiteindelijk niet meer. “De aansluitingstreffer viel te laat”, oordeelde Bracconi. “Lokeren was erg efficiënt vandaag. Tegen Roeselare zullen we beter voor de dag moeten komen.”