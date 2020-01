Solskjaer weerlegt kritiek op clubbestuur: "Er wordt achter de schermen heel goed gewerkt"

Manchester United won zaterdag wel makkelijk met 4-0 van Norwich City, maar toch was er onvrede bij de supporters. Die lieten duidelijk blijken dat ze het niet eens zijn met de manier waarop hun geliefde club geleid wordt.

Ed Woodward (algemeen directeur) en de familie Glazer (eigenaars) kregen het hard te verduren. Achteraf reageerde trainer Ole Gunnar Solskjaer. "Ik weet niet zeker of de spelers het door hadden, maar mij viel het wel op. We moeten als club bij elkaar blijven, we zijn een familie", zei hij bij Sky Sports.

Solskjaer beloofde echter dat er versterking komt. In die optiek wordt Bruno Fernandes van Sporting genoemd. De aanvallende middenvelder moet voor meer gevaar gaan zorgen. "Ik heb vanaf het begin hun steun gekregen, van de eigenaars en van Ed. En we zijn het erover eens dat we de middelen hebben en dat we toeslaan als de juiste speler beschikbaar komt voor het juiste bedrag", zei Solskjaer nog. "De supporters moeten mij geloven als ik zeg dat er achter de schermen heel goed werk wordt verricht."