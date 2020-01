Juventus springt opnieuw naar de leiding in Serie A na felbevochten zege tegen AS Roma

Merih Demiral opende al na drie minuten de score, maar moest na twintig minuten geblesseerd naar de kant. Zo mocht Mathijs de Ligt ook nog eens meespelen.

Op dat moment stond het al 0-2. Ronaldo had de score verdubbeld van op elf meter. Twintig minuten voor tijd gooide Diego Perotti -eveneens van op de stip- de wedstrijd opnieuw open. Maar verder kwamen de Romeinen dus niet meer. Juventus wipt zo over Inter Milan naar plek één in de Serie A.

AS Roma moet Atalanta naast zich dulden op plek vier.

