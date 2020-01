Guardiola over de jeugd van Man City: "Niet de volgende 'weet ik wie', Kompany was bijvoorbeeld uniek"

Pep Guardiola maakt er bij elke club zijn stokpaardje van: jeugd laten doorstromen naar de eerste ploeg. Phil Foden heeft van de Spanjaard al veel kansen gekregen. Maar ook jongens als Taylor Harwood-Bellis, Eric Garcia en Tommy Doyle komen eraan. Al kan/wil hij hun toekomst niet voorspellen.

"Ik zou graag antwoord willen geven en ‘ja’ willen zeggen, maar ik weet het simpelweg niet. Ik weet niet of jonge talenten in de toekomst ongelooflijke topvoetballers zullen worden. Dit is een club waarbij de verwachtingen ontzettend hoog zijn. Je móét wedstrijden winnen. Soms win je vier prijzen in één seizoen en zelfs dat is niet voldoende", klonk het bij Pep.

De jeugd is wel iets wat hem nauw aan het hart ligt. "Soms moeten ze tegen geweldige verdedigers opboksen of, in het geval van Tommy, tegen geweldige middenvelders. Het is ook voor Phil de ongelooflijke realiteit. Hij is een buitengewone voetballer en soms speelt hij niet de minuten die hij zou moeten spelen. Bijvoorbeeld vanwege wat afgelopen week op Old Trafford gebeurde. Alle middenvelders waren beschikbaar en ze speelden uitmuntend."

Kompany was uniek

“Ik ben een grote, grote fan van degenen die met jonge talenten werken én ook inpassen. Maar we hebben in alle landen, ook hier, helaas de neiging om een talent na twee duels al ‘de nieuwe weet ik veel wie’ te noemen. De nieuwe Wayne Rooney, de nieuwe George Best of de nieuwe David Beckham.”

“Vinny (Vincent Kompany, nvdr.) was ook uniek. Sergio zal ook uniek zijn, David… Het zijn ongelooflijke voetballers. De club heeft de verplichting om de best mogelijke vervangers te vinden, zo snel mogelijk. David gaat vertrekken en we gaan voor zijn positie geen enkele speler kopen omdat we Phil hebben."