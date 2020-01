Maes heeft ambitie met Lommel, maar heeft daar nog één speler voor nodig: "Moeilijk, we zijn maar een ploeg uit de onderste regionen"

Straffe stoten die Peter Maes uithaalt bij Lommel. Sinds zijn komst is de club van een potentiële degradant uitgegroeid tot een kandidaat voor de tweede periodetitel. Al heeft hij daarvoor wel nog iets nodig.

Maes moest tegen Westerlo met een heel jonge aanval opdraven. Hij wil er dan ook een kwalitatieve en ervaren spits bij. "We hebben de bal al twee tot drie keer mis geschoten", zegt hij over de pogingen op de transfermarkt. "We waren in de laatste fase niet daadkrachtig genoeg of we hadden - naar uitstraling toe - niet de middelen om spelers naar Lommel te halen."

"We zijn maar een ploeg uit de onderste regionen van 1B. Kijk maar naar het verhaal van Moffi. Wij zaten er al heel vroeg op, maar dan komen er plots heel wat tussenpersonen die met dit verhaal verder gaan kijken en dan uiteindelijk gaat zo'n jongen dan naar Kortrijk in 1A. Maar we zijn nog dichtbij een andere spits. We blijven proberen."