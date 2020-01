Mathias Bossaerts weldra terug actief in onze competitie?

Ooit was hij een grote belofte bij Manchester City, maar na onder meer passages bij KV Oostende en NEC zit Mathias Bossaerts zonder club. Moeskroen zou hiervan willen profiteren om de verdediger in te lijven.

Het contract van Mathias Bossaerts bij NEC werd in oktober 2019 ontbonden. De club uit Nijmegen kampt(e) met financiële problemen waardoor enkele zware contracten werden opgezegd. Sindsdien zit de 23-jarige centrale verdediger zonder club. Dat is Moeskroen niet ontgaan. Bossaerts zou volgens onder meer le Soir en la Dernière Heure in de belangstelling staan van Moeskroen.

Bossaerts werd opgeleid bij Anderlecht, maar trok in 2012 naar Manchester City. Acht jaar later heeft de belofte de hoge verwachtingen nog niet kunnen inlossen.

Via KV Oostende belandde hij in de Nederlandse tweede klasse bij NEC, waar hij op een zijspoor belandde. Onderstaand doelpunt is een van zijn weinige hoogtepunten bij de club uit Nijmegen.