Het Kerkhof van 1B? Proximus League was nog nooit spannender

Laat niemand je vertellen dat 1B weinig voorstelt. In onze tweede klasse is het momenteel razend spannend.

In de tweede periode bedraagt het verschil tussen de nummer één en de nummer voorlaatst welgeteld drie punten na zeven speeldagen. Lokeren hinkt achterop, maar de zeven andere teams komen wel nog in aanspraak voor de tweede periodetitel.

Ook in de strijd tegen de degradatie ligt alles opnieuw open. Lokeren pakte zondag een dure driepunter op het veld van Virton en nadert zo tot op drie punten van het duo Lommel – Roeselare. Twee ploegen die de tweede plek delen in periode twee en nog dromen van de barragewedstrijden voor promotie naar 1A.

Volgende week ontvangt Lommel Lokeren. Roeselare krijgt Virton over de vloer en Union bekampt Beerschot op ’t Kiel. Zondag is er nog Oud-Heverlee Leuven – Westerlo. Het kan zowel bovenaan als onderin nog alle kanten uit in 1B.