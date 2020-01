Kevin De Bruyne verkeert in bloedvorm en doet Belgische fans watertandend uitkijken naar de zomer

Je kan er dezer dagen niet omheen: Kevin De Bruyne is in bloedvorm. De roodharige spelmaker levert de ene knalprestatie na de andere af en prikkelde zijn Belgische fans op sociale media in de aanloop naar het EK.

Kevin De Bruyne is niet te stoppen, vraag dat maar aan de verdedigers van Aston Villa. De Rode Duivel schotelde Sergio Agüero en Gabriel Jesus de 3-0 en 4-0, goed voor assist nummer 14 en 15 in de Premier League van onze landgenoot. Ook in de andere competities liet De Bruyne twee assists optekenen en, niet vergeten, hij scoorde ook al zeven keer voor Manchester City. Zijn mooiste assist was zelfs Romelu Lukaku niet ontgaan. "Wat een pass", reageerde Lukaku op Twitter, waarop De Bruyne de fans deed dromen: "Hou je klaar voor deze zomer." Get ready for this summer 😉 — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) January 12, 2020 Hiermee verwees De Bruyne naar het EK dat in juni van start gaat. Als hij zijn huidige vorm kan aanhouden dan wordt het inderdaad een veelbelovend Europees kampioenschap. Hetzelfde geldt voor Romelu Lukaku, die bij Inter de pannen van het dak speelt. In de kwalificatiepoule was het samenspel tussen de twee al uitstekend. Thuis tegen Schotland scoorde Lukaku twee keer, waarvan een keer op aangeven van De Bruyne, die zelf ook scoorde. In Schotland gaf KDB drie assits (eentje aan Lukaku) én scoorde hij. Tegen Rusland scoorde 'Big Rom' de 0-4 op aangeven van de middenvelder van Manchester City. In de vier keer dat ze samen op het veld stonden tijdens die campagne was Lukaku goed voor 5 goals en 2 assists, De Bruyne scoorde 2 keer en gaf 6 cruciale passes. Beslissend zijn heet dat. Als nu ook Eden Hazard kan toewerken naar zijn topvorm op het EK, kan het een heel mooie zomer worden.