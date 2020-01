🎥 Clip Ideale Wereld gaat opnieuw viraal met Vandenhaute in hoofdrol

Het clipje van De Ideale Wereld toen Marc Coucke de club overnam ging al viraal en heeft dat nu nog eens gepresteerd. Door de toetreding van Wouter Vandenhaute in de club werd het vanonder het stof gehaald. Logisch...

In het clipje nam Vandenhaute het op zich om met de nodige zelfspot een rolletje te spelen. Hij had net de strijd van Marc Coucke verloren en liet een blad met "Coucke is kaka" zien. In de huidige omstandigheden natuurlijk hilarisch...