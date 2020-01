Bild weet het zeker: 'Bayern München staat op het punt om Rode Duivel binnen te halen'

Bayern München wil een Rode Duivel toevoegen aan de kern. De Duitse topclub ziet iets in Thomas Meunier. De flankverdediger heeft bewezen dat hij het niveau aankan én kan gratis opgehaald worden.

Bild komt met het nieuws op de proppen. De Duitse krant is er zelfs vrij zeker van dat onze landgenoot naar de Bundesliga zal verhuizen. Bayern München wil Thomas Meunier met een contractvoorstel verleiden om een voorakkoord te tekenen.

En dat mag. De Rode Duivel is einde contract bij PSG en mag dus praten met wie hij wil. Het is dan ook geen geheim dat zijn naam al bij onder meer Manchester United, Juventus en Inter gevallen is.