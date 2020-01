Kevin De Bruyne: 60 minuten in het spoor van 's werelds beste spelmaker

Zondag stond Manchester City tegenover Aston Villa. De club uit Birmingham werd volledig op een hoopje gespeeld de manschappen van Pep Guardiola, met Kevin De Bruyne in een hoofdrol.

Zondag 17u30, Villa Park

De Bruyne begint vrij discreet aan de match. Hij loopt wat tussen de lijnen, zoekt de rechterflank op en de match speelt zich vooral in zijn rug af. Zijn eerste passes zijn vooral achteruit gericht.

Na tien minuten steekt de Rode Duivel een tandje bij en hij begint aan zijn masterclass. Met de ogen op zijn ploegmaats gericht, gaan de passes vaker vooruit dan achteruit. Hij is weer zijn creatieve en intelligente zelve. Een keer laat hij de bal erg subtiel lopen. De actie gaat verder. Mahrez maakt er na 24 minuten 0-2. van.

Vier minuten later schotelt onze landgenoot de 0-3 voor aan Sergio Agüero, die dan ook aan zijn show begint. We zijn nog geen halfuur bezig en een paar dozijn fans van Aston Villa houdt het al voor bekeken. Het wordt een lange avond!

Bij het vierde doelpunt komt de commentator woorden tekort om de monsterlijke, meesterlijke, fabuleuze assist op Gabriel Jesus te beschrijven. De Engelsen geloven hun ogen niet.

We gaan rusten bij 0-4. De Bruyne heeft op 45 minuten 33 passes gegeven; 18 daarvan richting het doel van de tegenstander en voor het merendeel leveren ze gevaar op.

21 passes vooruit in 18 minuten!

In de tweede helft zijn de statistieken nog indrukwekkender: de Rode Duivel raakt 28 keer de bal in minder dan 20 minuten. 21 van zijn 28 passes gaan vooruit, meestal in één tijd. Veel middenvelders spelen het veilig en kiezen voor een passje achteruit. Kevin niet.

Na 63 minuten heeft Pep Guardiola genoeg gezien van De Bruyne. Hij moet de komende weken immers nog vaak belangrijk zijn. De balans is 60 balcontacten, nauwelijks balverlies en twee assists. Het EK kan niet snel genoeg beginnen.