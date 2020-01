Héél, héél, héél mooi gebaar! Courtois verrast zieke Van Damme met videoboodschap van... Iker Casillas!

Miguel Van Damme was gisterenavond één van de speciale gasten op het Gala van de Gouden Schoen. De doelman van Cercle Brugge vecht voor de tweede keer tegen leukemie. Hij kreeg bemoedigende woorden te horen van een héél opvallende collega.

Thibaut Courtois stak zijn collega al een hart onder de riem door een gesigneerd shirt in de richting van Miguel Van Damme te sturen. Maar onze nationale doelman had nog een verrassing voor de goalie.

Niemand minder dan Iker Casillas - absoluut clubicoon van Real Madrid en het idool van Van Damme - had een videoboodschap voor de doelman van de Vereniging. "Het is belangrijk om nooit op te geven", was de teneur in de boodschap van San Iker.