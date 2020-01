Clasico volgens Messi niet meer wat ze geweest is zonder Ronaldo: "Onze strijd zal er altijd zijn"

Wie is nu de beste voetballer aller tijden of van dit moment? De strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zal nooit beslecht worden. Al heeft die eerste er wel zijn eigen mening over.

Een aantal weken geleden was het de eerste Clasico zonder Cristiano Ronaldo op het veld. Sinds 2009 speelde de Portugees bij Real Madrid en elk jaar opnieuw werd er met grote ogen gekeken naar de strijd tussen Messi en Ronaldo. Lionel Messi heeft in een interview met DAZN zijn mening gegeven over de titanenstrijd tussen hem en Cristiano Ronaldo. "Het is iets speciaal, die strijd tussen ons. Die zal er altijd blijven, ook al speelt hij nu niet meer bij Real. De lat ligt bij beide clubs zo hoog... we spreken over de twee beste clubs ter wereld." Ook de Clasico mist wat pigment door onder andere het vertrek van Ronaldo twee jaar geleden naar Juventus. "De wedstrijden tegen Real waren altijd speciaal toen hij er nog actief was. Dat zijn ze altijd, maar door onze aanwezigheid had die wedstrijd nog een ander invalshoek. Maar dat ligt nu achter ons."