Vooruitblik speeldag 22 in 'het raadsel 1B': 7 ploegen spelen voor de leidersplaats en toch een cruciale zespuntenmatch onderin

We zijn al halfweg de tweede periode in eerste klasse B. Dat wil zeggen dat er nog maar zeven wedstrijden op het programma staan in de reguliere competitie en dat de ontknoping over de tweede periodetitel en de twee ploegen die naar de play-downs worden verwezen met rasse schreden nadert.

De opener van speeldag 22 is een duel tussen twee van de drie teams die nog in aanmerking komen voor de play-downs: Lokeren en Lommel. Het wordt bovendien een échte zespuntenmatch. Lokeren komt op gelijke hoogte met de Limburgers bij een overwinning. Blijven de drie punten aan de Gestelsedijk, dan heeft Lommel een kloof van zes punten te pakken. Een uitgelezen mogelijkheid dus voor Peter Maes en de zijnen om de rode lantaarn een uppercut uit te delen. Zeven ploegen op een zakdoek Zaterdag kan Roeselare tegen Virton een vervolg breien aan zes opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. De Luxemburgers lieten vorige week nog dé kans liggen om mee aan de leiding te komen. Nu kunnen ze Beerschot opnieuw onder druk zetten, maar hetzelfde geldt voor de West-Vlamingen. Met maar liefst zeven ploegen -alleen Lokeren niet- staan ze op een zakdoek van drie punten in de tweede periode. Later op de avond ontvangt Beerschot Union. De thuisploeg heeft iets recht te zetten na de 1-1 van vorige week tegen Roeselare, want de fans waren zeer kritisch over de geleverde prestatie. Antwerpen 'mauve en wit'? Ondertussen schakelden de Mannekes de hulp in van de Antwerpse muziekgroep 'de Strangers', hun nieuwe ambassadeurs. Samen willen ze de stad 'mauve-wit' maken. Alle beetjes helpen zeker? De afsluiter van de 22e speeldag wordt betwist tussen OHL en Westerlo. De Kemphanen hebben een sterke uitreputatie. Hun laatste nederlaag buitenshuis dateert van 25 oktober, toen de manschappen van Bob Peeters met 2-1 gingen verliezen in... Leuven. De Vlaams-Brabanders spraken eerder hun ambitie uit om allebei de twee periodes in de wacht te slepen. De contractverlenging van topschutter Thomas Henry onderstreepte die ambitie.