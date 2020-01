Habibou is overbodig bij Lokeren en moet weg, Waaslanders mogen nog altijd geen transfers doen

Sporting Lokeren hoopte om in de laatste weken van januari nog enkele versterkingen te halen, maar dat lijkt bijzonder nipt te gaan worden. De Waaslanders hebben van de licentiecommissie nog steeds geen groen licht gekregen en moeten dus wachten met het aantrekken van nieuwkomers.

Eind december kregen ze bij Sporting Lokeren te horen dat nog niet aan alle financiële verplichtingen werd voldaan. De club mocht tijdelijk geen transfers doen en dat probleem is nog steeds niet helemaal verholpen. Vrijdag boog de licentiecommissie zich opnieuw over de zaak, maar Lokeren mag dus nog steeds geen transfers doen.

De club kwam op de website met een reactie: "We doen ons best om dit zo snel mogelijk te verhelpen", klonk het. "Het gaat om kleine tekortkomingen, dat bevestigde ook de licentiecommissie. We zijn er zeker van dat alles in orde komt en we ons snel weer op de transfermarkt mogen begeven."

Exit Habibou

Intussen traint zomeraanwinst Habib Habibou niet meer mee bij de Waaslanders. De ervaren aanvaller werd afgelopen zomer transfervrij binnengehaald, maar kon niet overtuigen. De targetspits kwam uiteindelijk in een half seizoen aan 10 wedstrijden en 1 doelpunt.