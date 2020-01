OFFICIEEL: Inter plukt na Romelu Lukaku opnieuw een speler weg bij Manchester United

UPDATE 17/1: De transfer van Ashley Young naar Inter is intussen helemaal officieel. De polyvalente speler tekent een contract tot het einde van het seizoen in Milaan met de optie om een jaar te verlengen.

