Chicharito staat op het punt om de best betaalde speler uit de MLS te worden

Javier Hernandez 'Chicharito' staat op het punt om Europa achter zich te laten voor een avontuur in de Major League Soccer. De Mexicaan gaat een driejarig contract ondertekenen bij LA Galaxy.

Na het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar AC Milan is LA Galaxy op zoek naar een nieuwe topschutter. De Mexicaan Javier Hernandez staat volgens verschillende bronnen op het punt om de overstap naar de club te maken. Hij gaat een contract voor drie jaar tekenen en zal de best betaalde speler uit de competitie worden.

Chicharito maakte afgelopen zomer de overstap van West Ham naar Sevilla, maar is daar nu al overbodig. De Mexicaanse topschutter aller tijden speelde mee in 15 wedstrijden waarin hij goed was voor 3 doelpunten. Hernandez speelde eerder ook nog voor onder meer Manchester United en Real Madrid.