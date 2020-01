Nog wat meer spanning in Serie A: Juve en Inter onder druk na hattrick van goaltjesdief

Eén van de spannendste topcompetities op dit moment is zeker en vast de Serie A, met Juventus dat de dans leidt met twee punten meer dan Inter. Dé ploeg in vorm is echter Lazio Roma, dat blijft winnen en tegen Sampdoria een glansprestatie zag van Immobile.

Lazio - Sampdoria was de eerste affiche die dit weekend aan bod kwam in de Serie A. Na tien overwinningen op rij blonk Lazio van vertrouwen en na twintig minuten had de thuisploeg alweer de schaapjes op het droge. Na de openingstreffer van Caicedo dikte Immobile met een strafschop en een doelpunt op assist van Acerbi aan tot 3-0. Meer dan twintig goals voor Immobile Na de pauze benutte Immobile nogmaals een strafschop. De Italiaan weet het doel goed staan, want hij zit dit seizoen al aan 23 doelpunten. Het werd uiteindelijk 5-1, de bezoekers eindigden ook nog met tien na de uitsluiting van Chabot. Lazio nadert zo tot op drie punten van Juventus en één punt van Inter. Alle drie de ploegen hebben nu negentien wedstrijden afgewerkt. Juventus en Inter spelen zondag hun volgende match: Lukaku & co gaan op bezoek bij Lecce en de Oude Dame ontvangt Parma.