Peter Maes tevreden met de overwinning, maar: "Ze hebben ons wel laten bibberen"

Lommel heeft gisteren kunnen winnen van Sporting Lokeren. Het werd 1-0. Dankzij deze overwinning heeft Lommel nu zes punten voorsprong op Lokeren in het klassement. Roeselare staat nog tussen de twee ploegen.

Peter Maes was een tevreden man na de wedstrijd. "Het was in lijn van de vorige wedstrijden. Ik denk dat we de wedstrijd verdiend hebben gewonnen met controlevoetbal en goed combinaties", aldus Maes bij Proximus Sports.



Toch zijn er volgens de trainer van Lommel nog werkpunten. "Ze hebben ons tot het einde van de wedstrijd laten bibberen. In de omschakelingsmomenten zijn we nog zeer slordig. We moesten de wedstrijd veel vroeger dood maken."

Peter Maes houdt zich niet bezig met de tweede periode. "Ik probeer niet naar het klassement te kijken. Ik hou mij bezig met het behoud en al de rest is mooi meegenomen. Wij proberen elke week beter en beter te voetballen."