🎥 Ndayishimiye doet het opnieuw: "Ik wil hier blijven"

Mike Trésor Ndayishimiye heeft gisteren met een prachtdoelpunt AZ over de knie gelegd. Bij NEC hadden ze hem niet meer nodig, bij Willem II groeit hij uit tot de revelatie van de Eredivisie. En als het aan hem ligt, blijft hij daar ook gewoon.

De voormalige Anderlecht-speler gooit grote ogen met zijn technische vaardigheden. Willem II huurt hem, maar heeft zijn aankoopoptie nog niet gelicht. "De deadline is pas wat later", zegt hij bij FOX Sports.

"Ik hoop dat het zo goed blijft gaan bij Willem II en dan zullen we wel verder zien. We hebben nog niet aan tafel gezeten, ik focus me op wat er op het veld gebeurt. Dat ik bij Willem II blijf, lijkt mij het meest logische."