Cristiano Ronaldo zet Juve op weg naar zege en komt (voor héél even) op gelijke hoogte met Messi

Cristiano Ronaldo was zondagavond andermaal van goudwaarde voor Juventus. De Portugees scoorde de twee Juve-goals in een 2-1 zege tegen Parma.

Cristiano Ronaldo was de grote man bij Juventus. De 34-jarige aanvaller, over twee weken blaast hij 35 kaarsjes uit, bracht zijn team twee keer op voorsprong tegen Parma. Cornelius scoorde de 1-1.

Tot zo ver de doelpuntenmakers. Door zijn twee goals zit Ronaldo nu aan 432 goals in de grote vijf Europese competities. Dat zijn er even veel als Lionel Messi. Het iconische duo deelde dus de leidersplaats, maar dat was van korte duur. De Argentijn scoorde tegen Granada en zit nu aan 433 stuks.

Door de zege doet Juventus ook een gouden zaak in de Serie A. Door het puntenverlies van Internazionale bedraagt de voorsprong van 'de Oude Dame' op Lukaku en co intussen al vier punten. Parma is zevende in het klassement.