Doelpuntenmaker Jonathan David na glansrol tegen Moeskroen: "We moeten blijkbaar altijd wat onder druk staan"

Zaterdagavond won AA Gent met 3-1 van Moeskroen. Echt eenvoudig liep het niet want de Buffalo's gaven rond het uur een 1-0-voorsprong uit handen. Jonathan David zorgde uiteindelijk met twee doelpunten dat de drie punten in de Ghelamco Arena bleven.

De jonge Canadese aanvaller was opgelucht na afloop van de wedstrijd: "Het was eigenlijk best een moeilijke wedstrijd. We kwamen wel vroeg op voorsprong, maar nadien hadden zij veel kansen en moesten we terug. De eerste helft was zeker niet onze beste, maar nadien konden we het met veel inzet en dadendrang toch nog afmaken. We moeten blijkbaar altijd wat onder druk staan om ons beste niveau te halen."

Jonathan David beseft ook dat punten verliezen in de eigen Ghelamco Arena uit den boze is: "We kunnen het ons echt niet veroorloven om thuis punten te verspelen. De fans zijn er voor ons en stuwen ons vooruit. We staan al veel punten achter op Club Brugge en we moeten zoveel mogelijk wedstrijden winnen om de kloof te verkleinen."