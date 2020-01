Ook tegen Manchester United begaat Liverpool geen misstap

Liverpool blijft door de Premier League razen. Ook Manchester United kon de machine van Klopp geen halt toeroepen. Een vroeg doelpunt van van Dijk en eentje in de slotminuut van Salah volstonden voor een zuinige, maar verdiende 2-0 zege.

Liverpool begon sterk aan de partij en zag dit al snel beloond worden. Virgil van Dijk kopte na 14 minuten de bal voorbij De Gea in doel, andermaal op assist van Alexander-Arnold. Amper tien minuten leek de wedstrijd gespeeld, wanneer Firmino scoorde. Op aangeven van de VAR werd het doelpunt geannuleerd na een overtreding van van Dijk.

Tien minuten later werd ook een doelpunt van Wijnaldum afgekeurd voor buitenspel, waardoor de spanning in de partij bleef. Het was pas in het slot van de eerste helft dat Manchester United kon dreigen.

Tien minuten voor tijd mocht Origi Firmino komen aflossen voorin bij Liverpool. In de blessuretijd zette Alisson met een verre uitworp naar Salah een tegenaanval op gang. De Egyptenaar bleef heel koelbloedig en nam alle twijfels weg.

De ontlading bij Jurgen Klopp was immens. Alweer een moeilijke horde genomen voor Liverpool, dat met een voorsprong van zestien punten de titel al kan ruiken.