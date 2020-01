Stoppen van strafschop cruciaal voor Westerlo: "Dan had het heel anders kunnen lopen"

Heel erg fraai, die zege van Westerlo op het veld van OHL. Dankzij het geleverde spel in de tweede helft, zeker, maar er was toch ook één fase voor rust die uiterst cruciaal was voor het verdere spelverloop. Namelijk dat Berke Özer de strafschop van Henry stopte.

Amper een dikke tien minuten waren er gespeeld toen misschien wel de belangrijkste fase in OHL - Westerlo zich afspeelde. Frédéric Duplus werd diep gestuurd op rechts. Berke Özer kwam zijn doel uit, maar schatte het toch niet helemaal perfect in en kwam te laat. De bal ging dus op de stip, maar Özer had meer zin in de rol van held dan in die van antiheld.

Met de strafschop van Henry was qua plaatsing weinig mis. Toch werd het geen 1-0: Özer sprong als een panter naar zijn rechterhoek en haalde de elfmeter er nog uit. "Zo is voetbal: soms heb je pech en soms heb je geluk in die dingen", blijft Christian Brüls er nuchter onder. "Onze doelman pakt 'm goed. Dat was heel belangrijk. Als je daar 1-0 achter komt, dan kan het heel anders lopen."

Uiteindelijk won Westerlo met 1-3. Ook trainer Bob Peeters stond nog even stil bij dat moment. "We geven een strafschop weg, het was onnodig dat die veroorzaakt werd, maar Berke pakt 'm wel goed."