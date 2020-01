Alleen een mirakel kan Cercle nog in Jupiler Pro League houden

Net niet. Andermaal net niet voor Cercle Brugge. Ook na een vroege voorsprong en tegen een tienkoppig Antwerp beet de Vereniging in het zand. Met nog acht speeldagen te gaan lijkt het stilaan over en out voor Cercle, zeker nu Waasland-Beveren zijn opmars heeft ingezet.

Tweeëntwintig matchen gespeeld: elf punten. De meeste tegengoals geïncasseerd en op Eupen na het minst aantal gemaakte doelpunten. Met zo'n balans sta je verdiend op de zestiende plaats, leuk voetbal of niet. Want in tegenstelling tot Waasland-Beveren en Oostende krijgt Cercle regelmatig applaus voor het geleverde spel. Daar schiet je echter niets mee op wanneer er geen punten volgen.

Cercle ontsloeg begin oktober Mercadal na een desastreuze 3 op 30. Bernd Storck werd als Verlosser gehaald, maar ook onder zijn bewind loopt het nauwelijks beter (8 op 36).

Zowel offensief als defensief blijft het spaak lopen voor de Vereniging. Middenvelder Stef Peeters, die een tijdje buiten strijd was, is momenteel topschutter van Cercle met vijf doelpunten. Saadi werd vorige zomer gehaald om doelpunten te maken zoals hij bij Kortrijk deed, maar het is duidelijk dat hij niet meer de spits van weleer is.

Met gemiddeld meer dan twee tegendoelpunten per wedstrijd is Cercle de slechtste van de klas. Amper twee keer konden ze een clean sheet houden. Enkel KV Oostende (0 keer) doet slechter.

Zondag kreeg Cercle Brugge een zoveelste tik te verwerken. Een heel vroege voorsprong en een uitsluiting voor Wesley Hoedt zette Cercle op rozen tegen een topploeg. Dat het uiteindelijk toch met lege handen achterbleef zou wel eens de klap te veel kunnen zijn voor de Bruggelingen.

Oostende: vraagtekens blijven

Tot voor kort was Waasland-Beveren de grootste concurrent voor Cercle in de strijd om het behoud. Die rol lijkt intussen voor KV Oostende weggelegd. Naast de perikelen rond een eventuele overname blijft het ook op het veld zoeken voor de Kustboys.

Dennis Van Wijk verloor in zijn eerste partij meteen de levensbelangrijke wedstrijd tegen Waasland-Beveren, waardoor ook KV Oostende officieel een degradatiekandidaat is.

Oostende heeft één groot voordeel: met nog acht wedstrijden te gaan telt het al zeven punten meer dan Cercle Brugge. Er zal dus nog veel moeten gebeuren om Cercle over Oostende te zien wippen.

Saillant detail: op de slotspeeldag van de reguliere competitie staat de interessante affiche Cercle Brugge-KV Oostende op het programma. Het zou zomaar een zenuwslopende dag kunnen zijn voor aanhangers van beide ploegen.

Waasland-Beveren: negen op negen

Waasland-Beveren leek enkele weken geleden een vogel voor de kat. Amper puntengewin, slecht voetbal en geruchten van onprofessioneel gedrag van enkele spelers.

Maar kijk, het kan snel gaan in voetbal. Drie wedstrijden en negen op negen later ziet de wereld er helemaal anders uit op de Freethiel. Hierdoor heeft Waasland-Beveren een bonus van maar liefst negen punten op Cercle Brugge en -niet onbelangrijk- : ze ontmoeten de Vereniging niet meer in de competitie.

En dan is er nog het spitsenprobleem waarmee Waasland-Beveren het ganse seizoen kampt. Het wat? In de drie zeges van Cercle Brugge tegen Standard, STVV en KV Oostende vond de 23-jarige Montenegrijnse spits Stefan Milosevic telkens de weg naar doel.