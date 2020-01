🎥 Ook last van 'blue monday'? Dit kan u misschien helpen.

Maandag 20 januari is uitgeroepen tot Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Heeft u daar ook last van? Misschien toveren onderstaande fragmenten een lach op uw lippen.

1994: "Go West"

We zien het Lukaku, Hazard en Witsel nog niet meteen doen, maar vroeger gebeurde het wel vaker dat de Rode Duivels een WK-lied opnamen. Denk maar aan "De Rode Duivels gaan naar Spanje" in 19882. Maar hét WK-lied bij uitstek blijft de remake "Go West" van The Pet Shop Boys in 1994.

Onder meer Eric Van Meir, Franky Van der Elst, Danny Boffin en Lorenzo Staelens zongen de longen uit hun lijf. Ondanks de diepgaande tekst was het resultaat niet wat ze ervan gehoopt hadden.

Luister vooral zelf! (Tip: zet het niet te luid)

Batsman

Op sociale media toont Michy Batshuayi zich wel vaker van zijn meest humoristische kant. Ook op het voorbije WK kreeg hij de voetbalwereld aan het lachen. Ongewild, weliswaar.

In de overbodige derde groepswedstrijd zorgde Januzaj met een knap doelpunt voor de Belgische voorsprong. Terwijl iedereen gaat vieren, besluit Batsman om de bal hard in doel te keilen. Althans, dat was het plan..

Tot twee maal toe KDB

Kevin De Bruyne oogt in vergelijking met Batshuayi veel ernstiger. De draaischijf van Manchester City heeft doorgaans alles onder controle. Toch is ook hij soms het noorden kwijt. Zo gaat een hoekschop op bezoek bij Arsenal wel op een heel lullige manier mis.