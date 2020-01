Januzaj denkt aan transfer met het oog op het EK en is in gesprek met AS Roma

Om zijn kansen op een EK-selectie voor de Rode Duivels te vergroten moet Adnan Januzaj vaker aan de bak komen dan nu het geval is bij Real Sociedad. AS Roma lijkt een uitweg te bieden.

Adnan Januzaj wil zich in de kijker van de bondscoach spelen in de aanloop naar het EK en denkt dat bij AS Roma meer te kunnen doen dan bij zijn huidige club. Volgens Het Laatste Nieuws is er verregaande interesse vanwege de Italiaanse topclub en zijn de gesprekken aan de gang.

Ook AC Milan zou interesse tonen in de linkspoot. De 24-jarige Januzaj zit dit seizoen nog maar aan vijf basisplaatsen en zes invalbeurten in La Liga bij Real Sociedad en gaf daarin drie assists. Ook Liverpool-speler Shaqiri is een andere piste voor de Romeinse club.