Een club uit tweede klasse amateurs wil Felice Mazzu halen

Is Felice Mazzu klaar voor een nieuwe uitdaging? Hij zou aan de slag kunnen bij een club uit tweede klasse amateurs.

Meer dan twee maanden na zijn vertrek uit Genk probeert UR Namur Felice Mazzu binnen te halen. Volgens Sud Presse zou het bestuur van de club al enkele dagen in contact staan met de voormalige coach van Racing Genk en Sporting Charleroi.

Ze staan elfde in de tweede klasse amateurs, maar de club is ambitieus en heeft het deze winter al laten zien met de komst van Logan Bailly. Zullen deze ambities voldoende zijn om Felice Mazzu te overtuigen? We krijgen ongetwijfeld een antwoord in de komende dagen.