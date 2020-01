Genk vangt bot bij Anderlecht, ook Standard-target nu op de radar

Het is kalm op de transfermarkt. Deals tussen Belgische clubs onderling liggen heel moeilijk momenteel. Toch probeerde Genk bij Anderlecht één van hun overbodige spelers weg te halen, maar ze kwamen terug van een kale reis.

Genk polste bij Anderlecht om Thomas Didillon over te nemen, weliswaar voor een huur van zes maanden. Maar bij paars-wit hebben ze daar geen oren naar. Didillon mag wel degelijk vertrekken, maar wel met een definitieve transfer. Hij moet immers geld in het laatje brengen.

Om die reden mocht Davy Roef niet vertrekken naar Utrecht. Didillon aast op een transfer en Anderlecht wil meewerken, maar wil dan wel nog een tweede keeper achter de hand hebben.

Ook een terugkeer van Nordin Jackers ligt moeilijk, want zijn terugroepclausule is al verlopen. Ruud Boffin zou - net als bij Standard - ook nog een mogelijke optie zijn. Maar hem weghalen uit Turkije is dan ook weer niet makkelijk.