Michael Verschueren staat voor aartsmoeilijke taak: 'deze winter nog 10 miljoen euro ophalen aan spelers'

Als Anderlecht wil toeslaan op de transfermarkt, dan moet er eerst snel geld voorhanden zijn. Hoe geraak je als club snel aan geld? Door spelers te verkopen. Makkelijk is dat niet, zeker als je de juiste prijs wil krijgen.

Met die opdracht zit Michael Verschueren opgezadeld. Alle ogen zijn op hem gericht en met de komst van CEO Karel Van Eetvelt in het verschiet kan Verschueren zijn taak maar beter goed volbrengen om aan boord te blijven als sportief manager. In januari moet er volgens Het Nieuwsblad 10 miljoen euro binnenvloeien.

Met Kums is er een eerste transfer afgerond, maar zijn deal voltrekt zich in feite pas op 1 juli. Dan zijn er nog tal van huurdeals afgerond of in de maak (Thelin, Adzic, Chipciu, ...) maar dat brengt ook geen geld op.

Het is dus mikken op de verkoop van spelers die de laatste maanden in actie kwamen. Zij kunnen de nodige miljoenen opbrengen. In Cobbaut was er al concrete interesse van Atalanta en Sheffield United. Ook Saelemaekers en Amuzu kunnen een aardige som opleveren.

Dat geld is nodig. De schuldenberg moet worden afgebouwd en een nieuwe spits is een must. Daar wordt Verschueren op beoordeeld, maar is hij ook verantwoordelijk voor de malaise?