Barcelona wil geblesseerde Suarez vervangen door spits die dit seizoen nog maar twee keer scoorde in La Liga... en zestig miljoen moet kosten

Barcelona moet het wellicht tot het einde van het seizoen zonder topspits Luis Suarez stellen. Het heeft nog een week om een vervanger te vinden.

In de zoektocht naar een nieuwe nummer negen is het volgens Mudo Deportivo in Valencia beland. Barcelona zou namelijk graag Rodrigo inlijven. Valencia wil zestig miljoen vangen voor de 28-jarige spits.

De neef van Thiago (Bayern München) en Rafinha (Celta Vigo) scoorde dit seizoen nog maar twee keer in zeventien duels in de Spaanse competitie. Hij leverde wel acht assists af en was betrokken bij vier doelpunten in de Champions League. Vier doelpunten en tien assists in 22 wedstrijden.

Dat blijft klein bier vergeleken met de veertien doelpunten en tien assists in evenveel wedstrijden in dezelfde competities van Suarez. Afwachten of Barcelona echt zestig miljoen euro op tafel wil leggen voor hem.