'Arsenal snuffelde even aan hem, maar nu is andere Premier League-club concreet voor Carrasco'

Keert Yannick Carrasco eindelijk terug naar Europa? Crystal Palace is alvast geïnteresseerd en heeft de gesprekken met Dalian Yifang opgestart. Maar met de Chinezen juich je best niet te vroeg.

Yannick Carrasco probeert al anderhalf jaar om weg te geraken - ook al verdient hij er tien miljoen euro per jaar - uit China, maar Dalian Yifang is allesbehalve toegeeflijk in de onderhandelingen.

Het Laatste Nieuws weet dat Crystal Palace de volgende in het rijtje is die een poging wil wagen. De gesprekken zijn momenteel lopende.

Huren, mét aankoopoptie

De Premier League-club hoopt Carrasco tot het einde van het seizoen te huren, inclusief aankoopoptie. De flankaanvaller wil met het oog op het EK terugkeren naar Europa.