Alderweireld: "Volgens mij wil iedereen dat Martinez bondscoach blijft na het EK"

Toby Alderweireld is vrijdag de gast in 'Hoogvliegers' op Sporting Telenet. In de teaser strooide de Rode Duivel met lof naar bondscoach Roberto Martínez. "

“Ik weet zeker dat het voor lange tijd goed zit met de nationale ploeg, ik hoop in elk geval dat hij blijft”, aldus Alderweireld. “Ik denk dat Martínez één van de beste keuzes is geweest van de voetbalbond.”

“De meesten jongens spelen in de Premier League. Hij weet wat die competitie van een lichaam vraagt. Als je dan de juiste momenten kiest om hard te werken, momenten vrij te nemen voor de familie en een bepaalde rust te krijgen, is dat enorm belangrijk.”

“Deze groep is natuurlijk ook volwassen geworden. We doen geen gekke dingen als we momenten vrij krijgen. Dat is een samenwerking van tussen ons en de bondscoach.”

“Roberto heeft een duidelijk beeld van hoe we willen voetballen. Hij is ook een echte voetbalfreak en weet zijn boodschap heel goed over te brengen naar ons. Het is een trainer waar je voor wil werken. Ik denk dat iedereen hoopt dat hij blijft na het EK”