Trekt Bruno Godeau in de wintermercato nog naar AA Gent? "Hij is nu gewoon nog bij ons"

Een transfer van Bruno Godeau naar AA Gent lijkt onvermijdelijk al kwam er wel nog steeds geen officiële communicatie. Momenteel is wel de belangrijkste vraag wanneer hij de overstap zal maken.

Volgens verschillende bronnen tekende Bruno Godeau intussen al een contract bij AA Gent tot de zomer van 2023. Het is voorlopig wel wachten op officiële communicatie van beide clubs. De Buffalo's willen Godeau nu al overnemen terwijl Moeskroen hem graag het seizoen nog wil laten uitdoen in Henegouwen.

AA Gent liet intussen ook al Timothy Derijck vertrekken naar KV Kortrijk waardoor een extra centrale verdediger geen overbodige luxe is. Jan Van den Bergh is weer fit nadat hij moest herstellen van een bloedprop, maar heeft geen matchritme en Dylan Bronn vertrok intussen naar het Franse FC Metz.

"Hij is nu nog bij ons"

Aanvoerder Dimitri Mohamed liet zich afgelopen weekend na de wedstrijd tussen AA Gent en Moeskroen kort uit over de zaak: "Ik weet ook niet hoe de vork precies in de steel zit, maar Bruno is momenteel nog bij ons. Wat moet gebeuren zal in de komende dagen gebeuren. Ik heb er met hem ook niet al te veel over gesproken."