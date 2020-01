Andy zorgt met Spaanse derdeklasser voor enorme stunt door Atlético Madrid uit te schakelen in de Copa del Rey

Atlético Madrid is uitgeschakeld in de Copa del Rey (de Spaanse beker). De topclub verloor van derdeklasser Leonesa met 2-1 na verlengingen. Andy Kawaya (ex-Anderlecht en ex-KVM) viel na een uur in.

Atlético Madrid had het moeilijk om de wedstrijd open te breken, maar ze konden wel de score openen. Correa scoorde net na de invalbeurt van Kawaya. Het moeilijkste was achter de rug denk je dan, maar niets was minder waar. Leonesa knokte zich terug in de wedstrijd en in de 83ste minuut zorgde Castaneda voor de 1-1 en voor verlengingen. Daarin scoorde Benito de 2-1 voor Leonesa en hij zorgde dus ook meteen voor een enorme stunt, want Atlético Madrid kon er niets meer tegenover zetten. Derdeklasser Leonesa gaat naar de volgende ronde.