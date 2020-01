Lierse Kempenzonen doet leider wankelen, maar: "We schieten er niks mee op"

Een verlies op bezoek bij de onbetwiste leiders in Eerste Amateur, Deinze, is allerminst een schande. Het werd wel een pijnlijke nederlaag voor Lierse Kempenzonen. Ze deden de leider pijn en werden in de slotfase een loepzuivere strafschop ontnomen, waardoor ze met een 1-0 verlies de bus in stapten.

Technisch Coördinator Urbain Spaenhoven was na afloop van de match begrijpelijkerwijs erg ontgoocheld. Niet in het spel van zijn team, maar des te meer in het resultaat.

"Jammer dat we geen mentale kracht uit deze match konden puren", stelt Spaenhoven in GvA. "Ik kan de groep niets verwijten, ze voerden de opdrachten goed uit en zijn er tot op het laatst in blijven geloven."

"Zuur dat we uiteindelijk niet de penalty krijgen die we verdienen. Dat maakt dat we de groep weer mentaal moeten oplappen voor de volgende wedstrijd", beseft het ervaren voetbaldier.