Denis Odoi kijkt terug op zijn periode bij Anderlecht: "de club heeft me zoveel gegeven"

De 31-jarige verdediger speelde tussen 2011 en 2013 twee seizoenen in het shirt van Anderlecht. Via Lokeren belandde hij in 2016 bij Fulham. Bij de Londense club proefde hij van de Premier League. Dit seizoen zijn ze terug actief in het Championship.

Denis Odoi, opgeleid door OHL, maakte in de zomer van 2011 de overstap van STVV naar Anderlecht. Vandaag is hij een vaste waarde in bij The Cottagers, waar hij ploegmaat is van een andere ex-speler van Anderlecht, Aleksandar Mitrovic.

Je speelde twee seizoenen bij paars-wit. Wat zijn je mooiste herinneringen?

"Ik beleefde twee zeer mooie seizoenen bij Anderlecht: we werden twee keer kampioen van België. Bovendien kreeg ik de kans om Champions League te spelen. Zo speelden we tegen AC Milan, Zenit en Malaga. Een ongelooflijke ervaring! Het is ook dankzij Anderlecht dat ik voor het eerst opgeroepen werd bij de Rode Duivels. De club heeft me heel veel gegeven en veel deuren voor me geopend."

Wat maakt Anderlecht zo'n speciale club in België?

"Het is de grootste club van het land. Geen enkele andere club won meer landstitels. Het verwachtingspatroon van de fans ligt enorm hoog. Ze verwachten niets minder dan de titel, waardoor er ook altijd druk is bij Anderlecht. Ik ben blij dat ik er ben kunnen terugkeren in de A-kern (Odoi speelde van zijn 10 tot 15 jaar al voor paars-wit, nvdr.). Daar ben ik fier op."

Wie zijn de beste spelers waarmee je samenspeelde bij Anderlecht?

"Zonder twijfel Lucas Biglia, die nu bij AC Milan zit. Hij was echt goed. Een stille leider en op en top prof, met een goede persoonlijkheid. Technisch was hij verschrikkelijk goed, maar ook op fysiek vlak was hij heel solide. Ook Mathias Suarez was een ongelooflijk goede speler. Zonder zijn vele blessures was hij vast en zeker uitgegroeid naar de top. En natuurlijk Mbokani: waanzinnig goede aanvaller, met die typische neus voor goals!"