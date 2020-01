Zulte Waregem stalt overbodige Fin bij nummer 8 in Portugese eerste klasse

Door de komst van Bassem Srarfi is Mikael Soisalo een plaatsje gedaald in de pikorde bij Zulte Waregem. Hij mag elders minuten maken dit seizoen.

Mikael Soisalo kwam al weinig aan spelen toe bij Zulte Waregem dit seizoen -hij viel twee keer in en zat sinds 10 augustus niet meer in de wedstrijdselectie- en is na de komst van Bassem Srarfi nog een plaatsje gezakt in de pikorde. Hij mag elders speelminuten opdoen. Met Jean-Luc Dompé is er overigens nog een flankspeler op komst (lees er hier meer over).

Zulte Waregem leent de 21-jarige Fin uit aan SC Varzim, de nummer acht in de Portugese eerste klasse. De deal werd woensdag afgerond en loopt tot aan het einde van het huidige seizoen.